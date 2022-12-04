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Ізраїль завдав ударів по збройному цеху бойовиків у секторі Гази

Фото: Ізраїль атакував збройний цех в секторі Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу ЦАХАЛу.

Там заявили, що удари були нанесені у відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю. Винищувачі атакували цех з виробництва зброї терористичної організації ХАМАС, а також тунель бойовиків на півдні Гази.

Нагадаємо, що Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат в сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень.

До цього Ізраїль завдав авіаудар по колоні автомобілів на сході Сирії, неподалік від Абу-Камала. В ній, імовірно, знаходилась контрабанда іранської зброї.

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