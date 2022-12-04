Израиль нанес удары по оружейному цеху боевиков в секторе Газа

Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прессслужбу ЦАХАЛа.

Там заявили, что удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля. Истребители атаковали цех по производству оружия террористической организации ХАМАС, а также туннель боевиков на юге Газы.

Напомним, что Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения.

До этого Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии , недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия.

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