Ізраїль завдав ударів по заводу з виробництва хімічної зброї в Сирії, - Reuters

Нагадаємо, один з таких ударів по іранському посольству у Сирії 1 квітня, внаслідок якого загинули вищий командир елітного Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і старший командувач, призвів до масованої атаки Ірану на територію Ізраїлю з використанням ударних дронів і крилатих ракет.

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