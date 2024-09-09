RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль нанес удары по заводу по производству химического оружия в Сирии, - Reuters

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сирийские государственные СМИ сообщили, что в результате многочисленных израильских ударов по сельской местности Хама в Сирии в воскресенье погибли по меньшей мере четыре мирных жителя. Источники говорят, что удары были направлены на большой военный исследовательский центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местный чиновник здравоохранения, которого цитирует государственное информационное агентство Сирии, сообщил, что 13 человек также получили ранения.

Два региональных источника в разведке сообщили, что несколько ударов біли нанесены по большому военному исследовательскому центру по производству химического оружия, расположенному неподалеку от Миссиафа. Предполагается, что там размещена группа иранских военных экспертов, занимающихся производством оружия.

Государственные СМИ Сирии сообщили, что удары вызвали два пожара.

Напомним, один из таких ударов по иранскому посольству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли высший командир элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и старший командующий, привел к массированной атаке Ирана на территорию Израиля с использованием ударных дронов и крылатых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в СирииИзраиль