Израиль нанес удары по заводу по производству химического оружия в Сирии, - Reuters

Напомним, один из таких ударов по иранскому посольству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли высший командир элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и старший командующий, привел к массированной атаке Ирана на территорию Израиля с использованием ударных дронов и крылатых ракет.

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