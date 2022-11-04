Ізраїль завдав ударів по сектору Гази

Ізраїльські військові 4 листопада завдали ударів по сектору Гази. Атаку було здійснено у відповідь на ракетні обстріли бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Зазначається, що наразі інформації про постраждали немає.

"Літаки завдали удару по підземному військовому об'єкту в центральній частині сектора Гази, який є місцем розробки та виробництва ракет для терористичної організації ХАМАС", - вказали в Армії оборони Ізраїлю.

Це перші подібні дії з початку серпня 2022 року.