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Ізраїль завдав ударів по сектору Гази

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П'ятниця 04 листопада 2022 04:31
Ізраїль завдав ударів по сектору Гази Фото: Ізраїль завдав ударів по сектору Гази (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

Ізраїльські військові 4 листопада завдали ударів по сектору Гази. Атаку було здійснено у відповідь на ракетні обстріли бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Зазначається, що наразі інформації про постраждали немає.

"Літаки завдали удару по підземному військовому об'єкту в центральній частині сектора Гази, який є місцем розробки та виробництва ракет для терористичної організації ХАМАС", - вказали в Армії оборони Ізраїлю.

Це перші подібні дії з початку серпня 2022 року.

Тоді ізраїльські військові провели операцію "Світанок" проти радикального руху "Ісламський джихад" у секторі Гази.

Нагадаємо, в Ізраїлі пройшли вибори до Кнесету. Перемогу здобув блок колишнього прем'єра Біньяміна Нетаньягу.

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