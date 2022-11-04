Израиль нанес удары по сектору Газа

Израильские военные 4 ноября нанесли удары по сектору Газа. Атака была совершена в ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших нет.

"Самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС", - указали в Армии обороны Израиля.

Это первые подобные действия с начала августа 2022 года.