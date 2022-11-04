Израиль нанес удары по сектору Газа
Израильские военные 4 ноября нанесли удары по сектору Газа. Атака была совершена в ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
"Самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС", - указали в Армии обороны Израиля.
Это первые подобные действия с начала августа 2022 года.
Тогда израильские военные провели операцию "Рассвет" против радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа.
Напомним, в Израиле прошли выборы в Кнессет. Победу одержал блок экспремьера Биньямина Нетаньяху.
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