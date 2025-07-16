Ізраїль завдав потужних ударів по Генштабу і президентському палацу в Дамаску (відео)

The Times of Israel написало, що в Дамаску під час "прильотів" по будівлі Генштабу по всій столиці пролунали сильні вибухи.

Своєю чергою Кац оприлюднив у себе відео з сирійського телебачення, на якому телеведуча злякано реагує на ізраїльський удар по центру Дамаска.

"Почалися сильні удари", - додав міністр.

Фахівці OSINT повідомляють, що внаслідок атаки будівлю Генштабу Сирії було повністю знищено. Така ж ситуація і з будівлею Міністерства оборони.

Уже після атаки на Генштаб і Міноборони у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Ізраїль обстріляв і президентський палац. Про наслідки атаки інформації немає.