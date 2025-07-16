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Израиль нанес мощные удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске (видео)

Фото: Израиль ударил по Дамаску (x.com/MonitorX99800)
Автор: Иван Носальский

Израильские войска в среду, 16 июля, атаковали Дамаск. Целью ударов стали здание сирийского Генштаба и президентский дворец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и министра обороны Израиля Исраэля Каца в соцсети X.

The Times of Israel написало, что в Дамаске во время "прилетов" по зданию Генштаба по всей столице раздались сильные взрывы. 

В свою очередь Кац обнародовал у себя видео с сирийского телевидения, на котором телеведущая испуганно реагирует на израильский удар по центру Дамаска.

"Начались сильные удары", - добавил министр. 

 

Специалисты OSINT сообщают, что в результате атаки здание Генштаба Сирии было полностью уничтожено. Такая же ситуация и со зданием Министерства обороны. 

Уже после атаки на Генштаб и Минобороны в СМИ появились слухи о том, что Израиль обстрелял и президентский дворец. О последствиях атаки информации нет. 

 

 

Конфликт Израиля и Сирии

15 июля 2025 года Израиль нанес удары по сирийским правительственным войскам в провинции Сувейда на фоне кровавых межобщинных столкновений в этом регионе.

Поводом для атаки стала резня в одноименном городе, где в результате конфликта между бедуинскими племенами и местными друзами (небольшая религиозная и этническая община, живущая главным образом в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании) погибли более 30 человек.

Израильские власти обвинили сирийский режим в насильственных действиях против друзского меньшинства и заявили, что военные удары направлены на защиту граждан, с которыми Израиль имеет исторически тесные связи.

Напомним, ранее Сирия требовала, чтобы Израиль вывел свои войска с южной части страны.

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