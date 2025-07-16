Израиль нанес мощные удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске (видео)

The Times of Israel написало, что в Дамаске во время "прилетов" по зданию Генштаба по всей столице раздались сильные взрывы.

В свою очередь Кац обнародовал у себя видео с сирийского телевидения, на котором телеведущая испуганно реагирует на израильский удар по центру Дамаска.

"Начались сильные удары", - добавил министр.

Специалисты OSINT сообщают, что в результате атаки здание Генштаба Сирии было полностью уничтожено. Такая же ситуация и со зданием Министерства обороны.

Уже после атаки на Генштаб и Минобороны в СМИ появились слухи о том, что Израиль обстрелял и президентский дворец. О последствиях атаки информации нет.