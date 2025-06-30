Голани не обговорюються: стало відомо про вимоги Сирії до Ізраїлю

Сирія під час переговорів про зниження напруженості вимагає від Ізраїлю, щоб той вивів свої війська з півдня країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський мовник Kan News .

"Зв'язок між Ізраїлем і Сирією може бути дуже значущим", - повідомило сирійське джерело, що бере участь у переговорах між Сирією та Ізраїлем.

За його словами, сирійці виступають проти Ірану і терористичних організацій "Хезболла", "Ісламський джихад" і ХАМАС. Головною вимогою сирійців до Ізраїлю є виведення військ, а питання про Голанські висоти, на які претендують обидві сторони, як зазначило джерело, узагалі зараз не порушується.

"Проблема Голанських висот зараз взагалі не обговорюється. Поки що зарано говорити про це, але американці є ключовим фактором", - зазначило він.

У Сирії не виключили можливості зустрічі нового їхнього лідера Ахмеда аш-Шараа з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Крім того, сирійська сторона готується до першого у своєму роді візиту в Дамаск наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана в осяжному майбутньому.