Ізраїль завдав нової серії ударів по Ірану: що відомо

Армія оборони Ізраїлю продовжує повітряну операцію в Ірані. Завдано ударів по пускових ракетних установках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ЦАХАЛу.
"За останні години близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по пускових ракетних установках на заході Ірану", - повідомили ізраїльські військові.
Уточнюється, що під час нової серії ударів по пускових установках із балістичними ракетами використовували понад 30 боєприпасів. Інших подробиць Армія оборони Ізраїлю поки що не надала.
Незадовго до цього в ЦАХАЛі повідомили, що ВПС Ізраїлю перехопили за останню добу, 20 червня, понад 15 ударних дронів, що було запущено з Ірану.
Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" проти Ірану 13 червня, завдавши ударів по військових і ядерних об'єктах. ЦАХАЛ знищив високопоставлених військових і фахівців, які мали стосунок до іранської ядерної програми.
20 червня стало відомо, що Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотного літального апарата. Удар було завдано в центрі Тегерана.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив, що Єврейська Держава готується посилити удари по Ірану, щоб дестабілізувати режим.
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