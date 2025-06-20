Ізраїль завдав нового удару по "Хезболлі": знищено склади зброї в Лівані

Ізраїльські війська завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, де зберігалися ракетні установки та склади зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Армія оборони Ізраїля розповіла, що нещодавно вона завдала удару по військових об'єктах "Хезболли", де зберігалися ракетні та ракетно-реактивні установки, а також по складах зброї в районі південного Лівану.
"Терористична організація "Хезболла" намагається відновити свою діяльність на цих об'єктах", - зауважив ЦАХАЛ.
Військові Ізраїля також зазначили, що наявність зброї та діяльність "Хезболли" є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном.
"Армія оборони Ізраїля продовжуватиме операції з метою усунення будь-якої загрози для Держави Ізраїль", - додали військові.
Варто зазначити, що восени 2023 року після нападу ХАМАС на Ізраїль, ліванське угруповання "Хезболла" приєдналося до конфлікту, здійснюючи ракетні та дронові атаки з півночі.
У відповідь, у вересні 2024 року, Ізраїль розпочав наземну операцію проти бойовиків на південному кордоні Лівану, намагаючись знищити їхню військову інфраструктуру.
Внаслідок операції було ліквідовано ключових командирів "Хезболли", зокрема й давнього лідера Хасана Насраллу. Згодом сторони досягли тимчасової домовленості про припинення вогню. Згідно з нею, Ізраїль мав вивести війська з південного Лівану протягом двох місяців, а контроль над прикордонною зоною мала взяти на себе ліванська армія.
Однак попри домовленості, бойові дії періодично поновлюються.
Так, минулого місяця Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по військових об'єктах ліванського угруповання "Хезболла" у Лівані.
Крім того, Ізраїль також повідомив про удар та ліквідацію терориста "Хезболли Радван" в районі Раб-ель-Талатіна на півдні Лівану.
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