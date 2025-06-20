Израиль нанес новый удар по "Хезболле": уничтожены склады оружия в Ливане

Армия обороны Израиля рассказала, что недавно она нанесла удар по военным объектам "Хезболлы", где хранились ракетные и ракетно-реактивные установки, а также по складам оружия в районе южного Ливана.

"Террористическая организация "Хезболла" пытается возобновить свою деятельность на этих объектах", - отметил ЦАХАЛ.

Военные Израиля также отметили, что наличие оружия и деятельность "Хезболлы" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

"Армия обороны Израиля будет продолжать операции с целью устранения любой угрозы для Государства Израиль", - добавили военные.