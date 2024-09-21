Ізраїль завдав хвилю ударів по Лівану: "Хезболла" випустила ракети у відповідь

Що цьому передувало

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо, що здетонували пейджери, якими користувалися бойовики "Хезболли".

Наступного дня у Лівані були друга хвиля вибухів. За даними ЗМІ, цього разу вибухнули рації та деякі інші пристрої, які були у користуванні "Хезболли". Детальніше про вибухи у Лівані та їх наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Припускається, що за атаками міг стояти Ізраїль. Проте Тель-Авів офіційно не підтверджує цього. За даними ЗМІ, Ізраїль міг готувати операцію пейджерами щонайменше 15 років.

Після цього Ізраїль та "Хезболла" обмінялися низками повітряних ударів.

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