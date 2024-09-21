Израиль нанес волну ударов по Ливану: "Хезболла" выпустила ракеты в ответ

Что этому предшествовало

Напомним, 17 сентября в Ливане раздалась серия взрывов. Позже стало известно, что сдетонировали пейджеры, которыми пользовались боевики "Хезболла".

На следующий день в Ливане была вторая волна взрывов. По данным СМИ, на этот раз взорвались рации и некоторые другие устройства, которые были в пользовании "Хезболлы". Детальнее о взрывах в Ливане и их последствиях - в материале РБК-Украина.

Предполагается, что за атаками мог стоять Израиль. Однако Тель-Авив официально этого не подтверждает. По данным СМИ, Израиль мог готовить операцию пейджерами не менее 15 лет.

После этого Израиль и "Хезболла" обменялись воздушными ударами.

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