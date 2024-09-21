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Израиль нанес волну ударов по Ливану: "Хезболла" выпустила ракеты в ответ

Фото: Израиль нанес ударов по Ливану, "Хезболла" ответила (x.com)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль атаковал объекты группировки "Хезболла" в Ливане в субботу, 21 сентября. Боевики в ответ выпустили ракеты по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня заявила, что нанесла авиаудары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

В сети опубликовали соответствующие кадры с пожарами и сильным задымлением. Пока последствия атаки неизвестны. ЦАХАЛ больше не комментировал атаку.

 

В ответ боевики "Хезболлы" из Ливана выпустили шквал ракет по северу Израиля. По данным ЦАХАЛ, боевики выпустили около 25 ракет.

Израильская полиция отметила, что получила сообщение о падении ракет, нанесших ущерб и спровоцировавших пожары. Сообщений о пострадавших в результате атаки нет. Обстрел произошел спустя несколько минут после атаки Израиля.

На видео, опубликованных в социальных сетях, зафиксировано несколько попыток перехвата ракет.

 

 

Что этому предшествовало

Напомним, 17 сентября в Ливане раздалась серия взрывов. Позже стало известно, что сдетонировали пейджеры, которыми пользовались боевики "Хезболла".

На следующий день в Ливане была вторая волна взрывов. По данным СМИ, на этот раз взорвались рации и некоторые другие устройства, которые были в пользовании "Хезболлы". Детальнее о взрывах в Ливане и их последствиях - в материале РБК-Украина.

Предполагается, что за атаками мог стоять Израиль. Однако Тель-Авив официально этого не подтверждает. По данным СМИ, Израиль мог готовить операцию пейджерами не менее 15 лет.

После этого Израиль и "Хезболла" обменялись воздушными ударами.

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ИзраильЛиванХезболла