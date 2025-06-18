Израиль нанес авиаудары по объектам ядерной программы Ирана: ЦАХАЛ рассказал детали
В ночь на 18 июня Израиль нанес массированный авиаудар по военным объектам в столице Ирана - Тегеране. Поражены объекты ядерной программы и ракетного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛ.
По данным ЦАХАЛ, более 50 истребителей ВВС Израиля совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана, которые были выбраны на основе разведданных.
Израиль заявляет, что эти объекты непосредственно были связаны с иранской программой создания ядерного оружия. Речь идет в частности о предприятии в Тегеране, связанном с производством центрифуг для обогащения урана.
Иранский режим обогащает уран именно с целью разработки ядерного оружия, ведь для мирного использования атомной энергии обогащение на таком уровне не требуется.
Также этой ночью был поражен ряд объектов по производству оружия, в частности предприятие по изготовлению сырья и компонентов для сборки баллистических ракет "земля-земля", которые Иран уже применял и продолжает применять против Израиля.
Кроме того, атакован объект по производству компонентов для зенитных ракет, предназначенных для поражения самолетов.
Эти цели были уничтожены в рамках операций Армии обороны Израиля против ядерной программы Ирана и его ракетной промышленности.
Атаки между Израилем и Ираном
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав военные и ядерные объекты страны. ЦАХАЛ поразил множество целей и ликвидировал главарей иранского режима.
Среди пораженных целей был и ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.
В ответ Иран начал запускать ракеты и дроны в сторону Израиля. В частности, известно, что в результате первых обстрелов Израиля погибло 12 человек, и еще 385 были госпитализированы с травмами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что решение об этой операции было принято еще в ноябре 2024 года, однако его реализацию отложили из-за политической ситуации. Таким образом подготовка к удару длилась примерно восемь месяцев.
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