Ізраїль завдає ударів по території Лівану, - ЦАХАЛ

"Бойові гелікоптери ЦАХАЛу зараз атакують територію Лівану", - сказано в повідомленні.

При цьому, як стверджують у мережі, ізраїльські військові атакували наглядові пункти "Хезболли" (ліванське воєнізоване угруповання).

Також у соцмережах публікують фото, де помітні сильні вибухи.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня з території сектору Газа по Ізраїлю масово вдарили ракетами.

При цьому бойовики угруповання ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали розстрілювати мирне населення та військових.

Ще вчора, 8 жовтня, стало відомо, що Ізраїль атакували з території Лівану. Про це заявляли самі представники "Хезболли".

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .