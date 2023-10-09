Израиль наносит удары по территории Ливана, - ЦАХАЛ

"Боевые вертолеты ЦАХАЛа в настоящее время атакуют территорию Ливана", - сказано в сообщении.

При этом, как утверждают в сети, израильские военные атаковали наблюдательные пункты "Хезболлы" (ливанская военизированная группировка).

Также в соцсетях публикуют фото, на которых заметны сильные взрывы.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября с территории сектора Газа по Израилю массированно ударили ракетами.

При этом боевики группировки ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали расстреливать мирное население и военных.

Еще вчера, 8 октября, стало известно, что Израиль атаковали и с территории Ливана. Об этом заявляли сами представители "Хезболлы".

Более детально о ситуации в Израиле можете узнать в материале РБК-Украина.