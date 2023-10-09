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Израиль наносит удары по территории Ливана, - ЦАХАЛ

Фото: Израиль наносит удары по территории Ливана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные сегодня, 9 октября, начали наносить удары по территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

"Боевые вертолеты ЦАХАЛа в настоящее время атакуют территорию Ливана", - сказано в сообщении. 

При этом, как утверждают в сети, израильские военные атаковали наблюдательные пункты "Хезболлы" (ливанская военизированная группировка).

Также в соцсетях публикуют фото, на которых заметны сильные взрывы. 

Что предшествовало

Напомним, 7 октября с территории сектора Газа по Израилю массированно ударили ракетами. 

При этом боевики группировки ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали расстреливать мирное население и военных. 

Еще вчера, 8 октября, стало известно, что Израиль атаковали и с территории Ливана. Об этом заявляли сами представители "Хезболлы". 

Более детально о ситуации в Израиле можете узнать в материале РБК-Украина

 

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