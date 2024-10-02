Ліван повідомив про жертви внаслідок ударів Ізраїлю

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, за останні 24 години внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули 55 людей, 156 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними міністерства, із загальної кількості жертв 22 особи загинули та 47 отримали поранення у місті Набатія.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня південні райони Бейрута зазнали щонайменше шести ударів ізраїльської авіації під час операції проти "Хезболли". Через обстріл було зруйновано кілька будинків. У Міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що 30 вересня в результаті ударів Ізраїлю було вбито 95 людей.

Також у ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

Більш детально про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану - у матеріалі РБК-Україна.

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