Израиль наносит новые авиаудары по Бейруту

В ночь на 2 октября, после ракетной атаки Ирана на Израиль, ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам Хезболлы в Бейруте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Перед этим ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей нескольких кварталов и зданий в южных пригородах Бейрута. Ливанцев предупредили, что они находятся вблизи "опасных объектов, принадлежащих Хезболле, против которых Силы обороны вскоре примут решительные меры".

Напомним, в ночь на 1 октября южные районы Бейрута подверглись по меньшей мере шести ударам израильской авиации во время операции против "Хезболлы". Из-за обстрелов было разрушено несколько домов. В Министерстве здравоохранения Ливана заявили, что 30 сентября в результате ударов Израиля были убиты 95 человек.

Также в ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что израильские сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в Ливане.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, за последние 24 часа в результате израильских авиаударов по Ливану погибли 55 человек, 156 получили ранения.

Более детально о сухопутной операции Израиля на территории Ливана - в материале РБК-Украина.

Иранская атака на Израиль

По данным ЦАХАЛа, Иран в ударе по Израилю 1 октября задействовал около 180 баллистических ракет. Израильские военные заявили, что противовоздушная оборона во время иранской атаки была "эффективной", хотя есть "отдельные" попадания в центральной части Израиля и еще несколько попаданий на юге страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.