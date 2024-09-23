Ізраїль завдає масштабних ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "широкомасштабних" ударів по об'єктах Хезболли в Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.
Зазначається, що детальніша інформація буде надана пізніше.
Також повідомляється, що у прикордонних містах Саса і Нетуа в Галілеї пролунали сигнали тривоги про наближення ракет.
Ліванські ЗМІ повідомляють про масштабні авіаудари Ізраїлю на півдні Лівану, а також в глибині країни у долині Бекаа.
За останню добу ізраїльські військові атакували командний центр терористів ХАМАС у Секторі Газа, а також збили безпілотник, що прямував з Іраку через Сирію вбік Ізраїлю.
Вранці у неділю, 22 вересня, терористи "Хезболли" випустили по Ізраїлю близько 20 снарядів. Більшість цілей збила ППО, але через падіння уламків виникли пожежі.
У суботу, 21 вересня, армія Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли" у Лівані. Терористи у відповідь випустили 25 ракет по Ізраїлю.
У США стурбовані ймовірною масштабною війною між Ізраїлем та "Хезболлою".
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