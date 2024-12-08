Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії, - ЗМІ

Операція Ізраїлю в Сирії

Як повідомлялося раніше, ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. Військові розробляють варіанти реагування на події, які можуть підірвати суверенітет Ізраїлю.

Наразі, за даними ЗМІ, танки армії Ізраїлю нібито перетнули буферну зону і увійшли в Сирію. Це сталося на тлі краху режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада після взяття повстанцями Дамаска.

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