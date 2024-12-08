UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії, - ЗМІ

Фото: Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії (x.com)
Автор: Наталія Гурковська

Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії. Цілями стали склади й авіабаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Так, с

Операція Ізраїлю в Сирії

Як повідомлялося раніше, ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. Військові розробляють варіанти реагування на події, які можуть підірвати суверенітет Ізраїлю.

Наразі, за даними ЗМІ, танки армії Ізраїлю нібито перетнули буферну зону і увійшли в Сирію. Це сталося на тлі краху режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада після взяття повстанцями Дамаска.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльВійна в Сирії