Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії, - ЗМІ

Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії. Цілями стали склади й авіабаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Так, с
Як повідомлялося раніше, ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. Військові розробляють варіанти реагування на події, які можуть підірвати суверенітет Ізраїлю.
Наразі, за даними ЗМІ, танки армії Ізраїлю нібито перетнули буферну зону і увійшли в Сирію. Це сталося на тлі краху режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада після взяття повстанцями Дамаска.
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