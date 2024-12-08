Израиль наносит многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии, - СМИ

Так, сирийские СМИ сообщают об ударах израильской авиации в районах Дараа и Сувейда на юге Сирии, недалеко от израильской границы, а также по авиабазе Меззе, вблизи столицы Дамаска.

Согласно сообщениям, целями для ударов были склады боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейде, несколько объектов в провинции Дараа и авиабаза Меззе.

Отмечается, что официальных комментариев со стороны израильской армии (ЦАХАЛ) нет. При этом в соцсетях появились фото с места, где виден дым в местах ударов.