Ізраїль засуджує російську агресію попри свою "унікальну позицію", - глава МЗС

"Звісно, ми засуджуємо російську агресію проти України", - сказав Коен.

Проте він наголосив, що Ізраїль знаходиться в "унікальній позиції", адже в Росії мешкає велика кількість євреїв.

"Ми не схожі на інші країни. Росія є головним гравцем у нашому регіоні, а також у Сирії. Тому я вважаю, що ми робимо максимум у всіх аспектах", - зазначив глава МЗС.

Коен також згадав свій нещодавній візит у Київ, підкресливши, що став першим ізраїльським міністром і взагалі першим главою МЗС держав Близького Сходу, який відвідав Україну після початку повномасштабної війни і висловив солідарність.