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Израиль осуждает российскую агрессию, несмотря на свою "уникальную позицию", - глава МИД

Фото: глава МИД Израиля Эли Коэн (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что поддержка его страной Украины очевидна, отвергая жалобы, что "Иерусалим балансирует между такой поддержкой и своими связями с Россией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

"Конечно, мы осуждаем российскую агрессию против Украины", - сказал Коэн.

Однако он подчеркнул, что Израиль находится в "уникальной позиции", ведь в России проживает большое количество евреев.

"Мы не похожи на другие страны. Россия - главный игрок в нашем регионе, а также в Сирии. Поэтому я считаю, что мы делаем максимум во всех аспектах", - отметил глава МИД.

Коэн также вспомнил свой недавний визит в Киев, подчеркнув, что стал первым израильским министром и вообще первым главой МИД государств Ближнего Востока, посетившим Украину после начала полномасштабной войны и выразившей солидарность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина считает Израиль своим союзником, несмотря на публично высказанное разочарование относительно нейтральной позиции Израиля по поводу российского вторжения.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что отношения нашей страны с Израилем по оказанию помощи улучшаются.

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