Израиль осуждает российскую агрессию, несмотря на свою "уникальную позицию", - глава МИД

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что поддержка его страной Украины очевидна, отвергая жалобы, что "Иерусалим балансирует между такой поддержкой и своими связями с Россией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
"Конечно, мы осуждаем российскую агрессию против Украины", - сказал Коэн.
Однако он подчеркнул, что Израиль находится в "уникальной позиции", ведь в России проживает большое количество евреев.
"Мы не похожи на другие страны. Россия - главный игрок в нашем регионе, а также в Сирии. Поэтому я считаю, что мы делаем максимум во всех аспектах", - отметил глава МИД.
Коэн также вспомнил свой недавний визит в Киев, подчеркнув, что стал первым израильским министром и вообще первым главой МИД государств Ближнего Востока, посетившим Украину после начала полномасштабной войны и выразившей солидарность.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина считает Израиль своим союзником, несмотря на публично высказанное разочарование относительно нейтральной позиции Израиля по поводу российского вторжения.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что отношения нашей страны с Израилем по оказанию помощи улучшаются.
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