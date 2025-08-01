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Ізраїль засудив удари Росії по Києву та закликав до тривалого миру

П'ятниця 01 серпня 2025 16:49
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Ізраїль засудив удари Росії по Києву та закликав до тривалого миру Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив російські удари по житлових районах Києва, які призвели до смертей цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави МЗС Ізраїлю у соцмережі Х.

"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів", - написав Саар.

Міністр додав, що Ізраїль закликає до міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку для України.

Нічна атака на Київ 31 липня

Нагадаємо, російські війська в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Росіяни використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К". Головною ціллю ворога цього разу був Київ.

В результаті ворожого обстрілу зафіксовані десятки пошкоджень у різних районах міста. Внаслідок нальоту дронів та ракет найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони міста.

Там зафіксовано падіння уламків на будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, влучання у багатоповерхівки та вищий навчальний заклад.

Внаслідок ворожої атаки загинуло понад 30 людей, серед них є діти. Також постраждало понад 150 осіб.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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