Ізраїль засудив удари Росії по Києву та закликав до тривалого миру

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив російські удари по житлових районах Києва, які призвели до смертей цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави МЗС Ізраїлю у соцмережі Х.

"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів", - написав Саар. Міністр додав, що Ізраїль закликає до міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку для України.