Ізраїль запросив у США керовані бомби та системи ППО, - CNN

За словами ізраїльського військового чиновника та представника Міністерства оборони США, Ізраїль запросив у Сполучених Штатів керовані бомби та засоби ППО.

Ізраїльський чиновник додав, що запит включає Joint Direct Attack Munitions, або JDAM – комплекти, які перетворюють некеровану бомбу на високоточну зброю. Ізраїль використовує високоточні бомби для завдання ударів по цілях в секторі Газа з повітря.

Повідомляється, що ізраїльські військові можуть запросити додаткові засоби оборони найближчим часом, залежно від того, як закінчиться кампанія Ізраїлю проти ХАМАСу.

"Як і якщо розвиватимуться інші події, нам знадобляться й інші кошти", - сказав урядовець.

Допомога США Ізраїлю

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що сьогодні Штати оголосять про надання підтримки Ізраїлю.