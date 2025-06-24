Ізраїль закликав Тегеран до евакуації: Хаменеї відповів

"ЦАХАЛ діятиме в цій області, як робив це останніми днями по всьому Ірану, щоб атакувати військову інфраструктуру іранського режиму. Шановні громадяни, заради вашої безпеки і здоров'я ми просимо вас негайно покинути територію, позначену на карті, і не наближатися до неї в найближчі години", - попередили ізраїльські військові.

Водночас у відповідь на це верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї сказав, що його народ "не зламається".

"Ті, хто знає історію Ірану і його народу, розуміють, що іранський народ стійкий і непохитний", - написав він, показавши фото з винищувачами.