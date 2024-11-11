Ізраїль закликав громадян уникнути відвідування матчу збірної у Парижі: у чому причина

Ізраїль закликав громадян утриматися від відвідування футбольного матчу між збірними своєї країни та Франції, який відбудеться 14 листопада у Парижі. Крім того, мова йде і про інші заходи за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Відповідний заклик опублікувала Рада національної безпеки Ізраїлю. Він пов'язаний із серією організованих нападів на вболівальників "Маккабі" з Тель-Авіва після матчу в Амстердамі 7 листопада, який влада описала як "погром".
"За останні кілька днів були виявлені різні заклики з боку пропалестинців та прихильників терористичного угрупування заподіяти шкоду ізраїльтянам та євреям під прикриттям протестів та демонстрацій, а також використовуючи масове відвідування (спортивних та культурних заходів) для максимальної шкоди та висвітлення у ЗМІ", - йдеться у заяві.
Рада, яка регулярно випускає попередження про поїздки, заявляє, що громадянам Ізраїлю слід наступного тижня "повністю уникнути ігор та культурних заходів за участю ізраїльтян".
Окремо у заяві згадується матч Ліги націй УЄФА у Парижі у четвер. Також йдеться, що погрози євреям та ізраїльтянам існують у Брюсселі, Амстердамі та неназваних "центральних британських містах".
Крім того, у документі сказано, що ізраїльтянам, які подорожують за кордон, слід уникати ідентифікації себе як ізраїльтян. Мандрівникам рекомендується вивчити ризики в місцях призначення, зокрема дізнатися, чи існує там велика кількість мігрантів із країн, які виступають проти Ізраїлю.
Нагадаємо, що футбольний матч "високого ризику" між збірними Франції та Ізраїлю, який відбудеться цього четверга 14 листопада, відвідає французький президент Еммануель Макрон.
За словами джерела видання RLT, у такий спосіб глава держави, крім повної підтримки Франції, як робить це в кожному матчі, хоче "зробити послання братерства і солідарності після неприпустимих антисемітських дій, які послідували за матчем в Амстердамі" минулого тижня.
Також на час футбольного матчу в Парижі посилять заходи безпеки.
Детальніше про те, що сталося днями в Амстердамі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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