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Израиль призвал граждан избежать посещения матча сборной в Париже: в чем причина

Фото: флаг Израиля (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль призвал граждан воздержаться от посещения футбольного матча между сборными своей страны и Франции, который состоится 14 ноября в Париже. Кроме того, речь идет и о других мероприях за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Соответствующий призыв опубликовал Совет национальной безопасности Израили. Он связан с серией организованных нападений на болельщиков "Маккаби" из Тель-Авива после матче в Амстердаме 7 ноября, который власти описали как "погром".

"За последние несколько дней были выявлены различные призывы со стороны пропалестинцев и сторонников террористической группировки причинить вред израильтянам и евреям под прикрытием протестов и демонстраций, а также используя массовое посещение (спортивных и культурных мероприятий) для максимального вредя и освещения в СМИ", - говорится в заявлении.

Совет, который регулярно выпускает предупреждения о поездках, заявляет, что гражданам Израиля следует на следующей неделе "полностью избежать игр и культурных мероприятий с участием израильтян".

Отдельно в заявлении упоминается матч Лиги наций УЕФА в Париже в четверг. Также говорится, что угрозы евреям и израильтянам существуют в Брюсселе, Амстердаме и неназванных "центральных британских городах".

Кроме того, в документе сказано, что израильтянам, которые путешествуют за границу, следует избегать идентификации себя как израильтян. Путешественникам рекомендуется изучить риски в местах назначения, в том числе узнать, существует ли там большое количество мигрантов из стран, которые выступают против Израиля.

На матче сборных будет Макрон

Напомним, что футбольный матч "высокого риска" между сборными Франции и Израиля, который состоится в этот четверг 14 ноября, посетит французский президент Эммануэль Макрон.

По словам источника издания RLT, таким образом глава государства помимо полной поддержки Франции, как делает это в каждом матче, хочет "сделать послание братва и солидарности после недопустимых антисемитских действий, которые последовали за матчем в Амстердаме" на прошлой неделе.

Также на время футбольного матча в Париже усилят меры безопасности.

Подробнее о том, что произошло на днях в Амстердаме - читайте в материале РБК-Украина.

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