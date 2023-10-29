Ізраїль, ймовірно, відмовився від повномасштабного вторгнення в Сектор Газа, - NYT

Ізраїль вирішив утриматись від повномасштабного вторгнення в Сектор Газа й замість цього провести більш обмежені наземні операції. Це було узгоджено зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

За словами американських чиновників, наразі важко стверджувати, що в кінцевому підсумку зробить Ізраїль, оскільки збільшення кількості повітряних ударів і розширення наземних вторгнень за останні три дні свідчить про більш агресивну позицію.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, зі свого боку, заявив, що ЦАХАЛ увійшов на територію Сектора Газа, аби розпочати "другий етап війни". Водночас не назвав відповідний крок вторгненням. Також військові стверджували про просування ізраїльських солдатів в північну частину анклаву.

Як пише видання, наразі вторгнення Ізраїля до Сектора Газа є менш масштабним та більш вузькоспрямованим, ніж те, що Єрусалим спочатку описував міністру оборони США Остіну Ллойду й іншим вищим військовим посадовцям Штатів.

Під час телефонних переговорів зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом Остін наголосив на важливості ретельного вивчення того, чи здатні ізраїльські військові здійснити наземне вторгнення в Сектор Газа, де Хамас обладнав складну мережу тунелів під густонаселеними районами.

"Іншими факторами, які, найімовірніше, також вплинули на військове планування Ізраїлю, американські чиновники називають можливий вплив на переговори про звільнення заручників і той факт, що ізраїльські політичні і військові лідери розділилися в думках про те, як, коли і навіть чи варто здійснювати вторгнення", - додає видання.

За словами чиновників Пентагону, Ізраїль ймовірно проводить поетапну операцію, коли невеликі розвідувальні підрозділи просуваються в Газу, щоб виявити бойовиків ХАМАС, вступити з ними в бій і виявити їхні вразливі місця.

"Як тільки виявляються слабкі місця, шви і прогалини, вони вводять основні штурмові сили", - пояснив Мік Малрой, колишній високопоставлений чиновник з питань близькосхідної політики в Пентагоні і офіцер ЦРУ у відставці.

Як відзначив генерал армії США Фредерік Ходжес, вищезгадана тактика дозволяє "зменшити або обмежити кількість жертв, а також супутні збитки" будівлям.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.