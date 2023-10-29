Израиль, вероятно, отказался от полномасштабного вторжения в Сектор Газа, - NYT

Израиль решил воздержаться от полномасштабного вторжения в Сектор Газа и вместо этого провести более ограниченные наземные операции. Это было согласовано с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

По словам американских чиновников, пока трудно утверждать, что в конечном итоге сделает Израиль, поскольку увеличение количества воздушных ударов и расширение наземных вторжений за последние три дня свидетельствует о более агрессивной позиции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что ЦАХАЛ вошел на территорию Сектора Газа, чтобы начать "второй этап войны". В то же время не назвал соответствующий шаг вторжением. Также военные утверждали о продвижении израильских солдат в северную часть анклава.

Как пишет издание, сейчас вторжение Израиля в Сектор Газа является менее масштабным и более узконаправленным, чем то, что Иерусалим сначала описывал министру обороны США Остину Ллойду и другим высшим военным чиновникам Штатов.

Во время телефонных переговоров со своим израильским коллегой Йоавом Галланом Остин подчеркнул важность тщательного изучения того, способны ли израильские военные осуществить наземное вторжение в Сектор Газа, где Хамас оборудовал сложную сеть туннелей под густонаселенными районами.

"Другими факторами, которые, вероятнее всего, также повлияли на военное планирование Израиля, американские чиновники называют возможное влияние на переговоры об освобождении заложников и тот факт, что израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях о том, как, когда и даже стоит ли осуществлять вторжение", - добавляет издание.

По словам чиновников Пентагона, Израиль вероятно проводит поэтапную операцию, когда небольшие разведывательные подразделения продвигаются в Газу, чтобы обнаружить боевиков ХАМАС, вступить с ними в бой и выявить их уязвимые места.

"Как только обнаруживаются слабые места, швы и пробелы, они вводят основные штурмовые силы", - пояснил Мик Малрой, бывший высокопоставленный чиновник по вопросам ближневосточной политики в Пентагоне и офицер ЦРУ в отставке.

Как отметил генерал армии США Фредерик Ходжес, вышеупомянутая тактика позволяет "уменьшить или ограничить количество жертв, а также сопутствующий ущерб" зданиям.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа . После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.