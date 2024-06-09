Ізраїль врятував 4 заручників, викрадених ХАМАСом: у ході операції загинули 55 палестинців

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, у центрі міста, де проводилася операція, точилися запеклі бої, в ході яких щонайменше 55 людей, у тому числі діти, були вбиті.

Армія Ізраїлю заявила, що врятувала 25-річну Ноа Аргамані; 21-річного Альмога Меїр Яна; 27-річного Андрія Козлова і 40-річного Шломі Зіва. Їх звільнили у двох окремих місцях у центрі Гази.

Загальна кількість врятованих полонених досягла семи.

Аргамані стала однією з найбільш впізнаваних заручниць, викрадених з музичного фестивалю на півдні Ізраїлю. Відео з нею було одним з перших, поширених в інтернеті.

Міністр оборони Йоав Галлант назвав порятунок "героїчною операцією" і заявив, що армія продовжуватиме боротьбу, доки не повернуть усіх заручників.