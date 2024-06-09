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Израиль спас 4 заложников, похищенных ХАМАСом: в ходе операции погибли 55 палестинцев

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израиль заявил, что спас четырех заложников, похищенных во время атаки ХАМАСа 7 октября. Была проведена самая масштабная операция по освобождению заложников с начала войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в центре города, где проводилась операция, шли ожесточенные бои, в ходе которых по меньшей мере 55 человек, в том числе дети, были убиты.

Армия Израиля заявила, что спасла 25-летнюю Ноа Аргамани; 21-летнего Альмога Меир Яна; 27-летнего Андрея Козлова и 40-летнего Шломи Зива. Их освободили в двух отдельных местах в центре Газы.

Общее количество спасенных пленных достигло семи.

Аргамани стала одной из самых узнаваемых заложниц, похищенных с музыкального фестиваля на юге Израиля. Видео с ней было одним из первых, распространённых в интернете.

Министр обороны Йоав Галлант назвал спасение "героической операцией" и заявил, что армия будет продолжать борьбу до тех пор, пока не вернут всех заложников.

Нападение на Израиль

7 октября 2023 г. боевики ХАМАС напали на Израиль. Они убили больше тысячи и захватили в заложники сотни людей. Израиль в ответ приступил к военной операции против террористов в Газе.

Впоследствии боевики освободили около 120 человек в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных.

ООН установила случаи сексуального насилия против женщин во время атаки ХАМАСа на Израиль.

В ходе операции, начатой ​​ЦАХАЛом в Секторе Газа с целью уничтожения боевиков и освобождения заложников, погибли более 36 700 палестинцев.

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