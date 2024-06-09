Израиль спас 4 заложников, похищенных ХАМАСом: в ходе операции погибли 55 палестинцев

По данным Министерства здравоохранения Газы, в центре города, где проводилась операция, шли ожесточенные бои, в ходе которых по меньшей мере 55 человек, в том числе дети, были убиты.

Армия Израиля заявила, что спасла 25-летнюю Ноа Аргамани; 21-летнего Альмога Меир Яна; 27-летнего Андрея Козлова и 40-летнего Шломи Зива. Их освободили в двух отдельных местах в центре Газы.

Общее количество спасенных пленных достигло семи.

Аргамани стала одной из самых узнаваемых заложниц, похищенных с музыкального фестиваля на юге Израиля. Видео с ней было одним из первых, распространённых в интернете.

Министр обороны Йоав Галлант назвал спасение "героической операцией" и заявил, что армия будет продолжать борьбу до тех пор, пока не вернут всех заложников.