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Ізраїль вперше продав іншій країні систему ПРО "Праща Давида"

Фото: Ізраїль вперше продав іншій країні систему ПРО "Праща Давида" (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль продав Фінляндії систему протиракетної оборони "Праща Давида". Це перша угода про продаж за кордон цього комплексу ПРО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Ізраїлю.

Угоду про продаж підписало Міністерство оборони Ізраїлю з представниками Фінляндії та компанією-виробником Rafael.

Системи ПРО коштує 317 млн євро. "Праща Давида" був розроблена компанією Rafael Advanced Defense Systems для перехоплення ракет і крилатих ракет середньої-великої дальності, випущених у діапазоні від 40 до 300 км.

Міноборони Ізраїлю заявляє, що "Праща Давида" вважається однією з найдосконаліших у світі системою ПРО. Вона забезпечує багаторівневу протиракетну оборону. До неї входить система "Залізний купол" малої дальності, а також "Стріла-2" та "Стріла-3" - великої дальності.

Варто зазначити, що ЦАХАЛ отримав на озброєння ЗРК "Праща Давида" понад сім років тому. До травня 2023 року вона використовувалася лише один раз - для збиття ракети, випущеної з Сирії. 

Вдруге "Пращу Давида" застосували у травні 2023 року. Під час чергової ескалації з Сектором Газа система ПРО збила ракету, яка летіла на Єрусалим. Перехоплення однієї ракети за допомогою "Пращі Давида" коштує близько мільйона доларів.

У серпні РБК-Україна повідомляло, що США дозволили Фінляндії купити ізраїльську систему ПРО "Праща Давида".

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