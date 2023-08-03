США дозволили Фінляндії купити ізраїльську систему ПРО "Праща Давида"

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку Міноборони Ізраїлю.

Сума контракту на ЗРК "Праща Давида" виробництва Rafael Advanced Defense Systems оцінюється приблизно у 316 мільйонів євро.

Зазначимо, що ця угода стане першим закордонним продажем системи.

"Міністр оборони Йоав Галант, генеральний директор Міністерства оборони генерал-майор (у відставці) Еяль Замір і командувач Силами оборони бригадний генерал (у відставці) д-р Денні Голд нещодавно отримали повідомлення Держдепартаменту США про рішення уряду схвалити угоду з продажу системи "Праща Давида" у Фінляндію", - йдеться у заяві відомства.

Ізраїль продасть Фінляндії систему, яка включає перехоплювачі, пускові установки та радари. Фінська версія вироблятиметься у співпраці між галузями-партнерами в Ізраїлі та США, очолюваними компаніями Rafael і Raytheon, а також фінськими підприємствами - під конкретні завдання, та будуть підключені до системи фінського управління.

Система ПРО "Праща Давида"

Система багаторівневої протиракетної системи Армії оборони Ізраїлю, призначена для перехоплення балістичних ракет малої дальності та некерованих ракет великого калібру з дальністю пуску від 70 до 300 км (за іншими даними, від 40 до 200 км або від 40 до 300 кілометрів, та дозвукових).

Вона розробляється ізраїльською компанією Rafael разом з американською компанією Raytheon. Передбачається, що "Проща Давида" буде здатна перехоплювати і літаки.

ЗРК "Праща Давида" діє в Ізраїлі з 2017 року. Перше бойове застосування, при якому система вперше збила ракету під час атаки із сектора Газа, сталося 10 травня.

За місяць до цього Ізраїль отримав від Фінляндії запит щодо закупівлі системи протиракетної оборони "Праща Давида".