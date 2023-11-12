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Израиль впервые продал другой стране систему ПРО "Праща Давида"

Фото: Израиль впервые продал другой стране систему ПРО "Праща Давида" (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль продал Финляндии систему противоракетной обороны "Праща Давида". Это первое соглашение о продаже за границу этого комплекса ПРО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

Соглашение о продаже подписало Министерство обороны Израиля с представителями Финляндии и компанией-производителем Rafael.

Системы ПРО стоит 317 млн евро. "Праща Давида" была разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems для перехвата ракет и крылатых ракет средней-большой дальности, выпущенных в диапазоне от 40 до 300 км.

Минобороны Израиля заявляет, что "Праща Давида" считается одной из самых совершенных в мире системой ПРО. Она обеспечивает многоуровневую противоракетную оборону. В нее входит система "Железный купол" малой дальности, а также "Стрела-2" и "Стрела-3" - большой дальности.

Стоит отметить, что ЦАХАЛ получил на вооружение ЗРК "Праща Давида" более семи лет назад. До мая 2023 года она использовалась только один раз - для сбивания ракеты, выпущенной из Сирии.

Второй раз "Пращу Давида" применили в мае 2023 года. Во время очередной эскалации с Сектором Газа система ПРО сбила ракету, летевшую на Иерусалим. Перехват одной ракеты с помощью "Пращи Давида" стоит около миллиона долларов.

В августе РБК-Украина сообщало, что США разрешили Финляндии купить израильскую систему ПРО "Праща Давида".

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