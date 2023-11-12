Ізраїль вперше продав іншій країні систему ПРО "Праща Давида"

Ізраїль продав Фінляндії систему протиракетної оборони "Праща Давида". Це перша угода про продаж за кордон цього комплексу ПРО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Ізраїлю.

Угоду про продаж підписало Міністерство оборони Ізраїлю з представниками Фінляндії та компанією-виробником Rafael.

Системи ПРО коштує 317 млн євро. "Праща Давида" був розроблена компанією Rafael Advanced Defense Systems для перехоплення ракет і крилатих ракет середньої-великої дальності, випущених у діапазоні від 40 до 300 км.

Міноборони Ізраїлю заявляє, що "Праща Давида" вважається однією з найдосконаліших у світі системою ПРО. Вона забезпечує багаторівневу протиракетну оборону. До неї входить система "Залізний купол" малої дальності, а також "Стріла-2" та "Стріла-3" - великої дальності.

Варто зазначити, що ЦАХАЛ отримав на озброєння ЗРК "Праща Давида" понад сім років тому. До травня 2023 року вона використовувалася лише один раз - для збиття ракети, випущеної з Сирії.

Вдруге "Пращу Давида" застосували у травні 2023 року. Під час чергової ескалації з Сектором Газа система ПРО збила ракету, яка летіла на Єрусалим. Перехоплення однієї ракети за допомогою "Пращі Давида" коштує близько мільйона доларів.

У серпні РБК-Україна повідомляло, що США дозволили Фінляндії купити ізраїльську систему ПРО "Праща Давида".