Ізраїль вперше брав участь в обговоренні "формули миру" у Давосі, - посол
Ізраїль вперше брав участь в обговоренні ініційованої президентом України Володимиром Зеленським "формули миру" у швейцарському Давосі. Це відбулося 15 січня на зустрічі радників із питань нацбезпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського.
"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня", - розповів дипломат.
За словами посла, на четвертій зустрічі радників із національної безпеки у Давосі ізраїльську сторону представляв заступник голови Ради національної безпеки.
Досі Ізраїль не брав участі у подібних зустрічах стосовно української "формули миру".
Зустріч у Давосі щодо "формули миру"
Раніше повідомлялося, що 15 січня у Давосі (Швейцарія) на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п'ять пунктів "формули миру".
Зокрема, щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.
Додамо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 15 січня учасники обговорювали глобальні загрози та виклики. Так, на порядку денному форуму: загрози глобальній безпеці через війну в Україні та збройний конфлікт Ізраїлю з терористами ХАМАС, подолання проблем в економіці, розвиток штучного інтелекту, створення робочих місць, стратегія клімату.
Українська формула миру
Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
Зокрема, вона передбачає:
- радіаційну та ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних небезпек);
- продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
- енергетичну безпеку;
- звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
- виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
- виведення російських військ та припинення бойових дій;
- справедливість;
- екоцид; потреба негайного захисту природи;
- недопущення ескалації;
- фіксацію закінчення війни.
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