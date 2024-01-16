Ізраїль вперше брав участь в обговоренні "формули миру" у Давосі, - посол

Ізраїль вперше брав участь в обговоренні ініційованої президентом України Володимиром Зеленським "формули миру" у швейцарському Давосі. Це відбулося 15 січня на зустрічі радників із питань нацбезпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського .

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня", - розповів дипломат.

За словами посла, на четвертій зустрічі радників із національної безпеки у Давосі ізраїльську сторону представляв заступник голови Ради національної безпеки.

Досі Ізраїль не брав участі у подібних зустрічах стосовно української "формули миру".

Зустріч у Давосі щодо "формули миру"

Раніше повідомлялося, що 15 січня у Давосі (Швейцарія) на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п'ять пунктів "формули миру".

Зокрема, щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

Додамо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 15 січня учасники обговорювали глобальні загрози та виклики. Так, на порядку денному форуму: загрози глобальній безпеці через війну в Україні та збройний конфлікт Ізраїлю з терористами ХАМАС, подолання проблем в економіці, розвиток штучного інтелекту, створення робочих місць, стратегія клімату.

Українська формула миру

Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Зокрема, вона передбачає: