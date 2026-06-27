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Ізраїль завдав удару Лівану відразу наступного дня після укладання угоди

16:50 27.06.2026 Сб
1 хв
Що відомо про атаку?
aimg Едуард Ткач
Ізраїль завдав удару Лівану відразу наступного дня після укладання угоди Фото: в Ізраїлі пояснили, що стало причиною атаки (Getty Images)
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Сьогодні в суботу, 27 червня, Ізраїль завдав удару по південній частині Лівану. Це сталося наступного дня після того, як дві країни підписали за посередництвом США угоду про безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з інформаційним держагентством Лівану, ізраїльський безпілотник завдав удару по населеному пункту Набатія аль-Фавка.

Він розташований за межами зони безпеки, позначеної на карті, раніше опублікованій Ізраїлем. Ця карта відображає розширену територію на півдні Лівану, яку контролюють ізраїльські війська (тобто, удар був за межами зони, яку Ізраїль вважає своєю зоною безпеки).

У свою чергу ізраїльські військові підтвердили Reuters, що завдали удару за допомогою дрону. Вони пояснили, що метою удару була людина, яка представляла загрозу для сил, не надавши потім додаткових подробиць або доказів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора Ізраїль, Ліван та США підписали рамкову тристоронню угоду, яка передбачає часткове виведення ізраїльських військ з південної частини Лівану.

Згідно з заявою Держдепартаменту США, угода передбачає відновлення суверенітету Лівану, роззброєння "Хезболли", негайну гуманітарну допомогу і, зокрема, США готові підвищити боєздатність армії Лівану.

Детальніше про угоду - читайте у матеріалі РБК-Україна .

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