Ізраїль визначиться з відповіддю Ірану найближчим часом, - ЦАХАЛ

За словами Лернера, військові представили "широкий спектр варіантів" відповіді на ракетний удар Ірану. Відповідь Ізраїля може бути "ударом або без удару". Зокрема обидва варіанти містять "багато різних сценаріїв".

Він відзначив, що уряд прийме рішення щодо подальших кроків сьогодні, 15 квітня або протягом найближчих днів.

Відповідь Ірану

Варто додати, що, згідно з даними The Wall Street Journal, президент Сполучених Штатів Америки (США) закликав Ізраїль бути обережними щодо відповіді на нещодавню атаку, аби не допустити відкриту війну на Близькому Сході, а також не втягнути до неї Штати.

"Американські і західні чиновники очікують, що Ізраїль швидко відреагує на атаки Ірану, вже в понеділок, заявили офіційні особи. Але вони сподіваються, що обидві країни зможуть піти з почуттям перемоги, що дасть їм змогу обмежити ескалацію напруженості", - додало WSJ.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів та ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.

Атака стала відповіддю на удар Ізраїля по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинули декілька генералів.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.