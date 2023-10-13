Ізраїль виявив у ХАМАСу зброю з Північної Кореї. У КНДР назвали це "брехнею"

На фотографіях, опублікованих 11 жовтня на сторінці пресслужби ЦАХАЛ в соціальних мережах, солдати вказують на ряд ракетних снарядів, принаймні один з яких, можливо, був вироблений в Північній Кореї.

Подібні фотографії також опублікував воєнний кореспондент ізраїльського інформаційного агентства Ynet.

"Північна Корея виробляє широкий спектр реактивних гранат для РПГ-7", - розповів Юст Оліманс, автор книги "Збройні сили Північної Кореї" і постійний дописувач NK Pro, зазначивши, що її варіант F-7 можна знайти в кількох близькосхідних країнах з "колишніми зв'язками з КНДР".

За його словами, експортовані ракети часто помічають з характерною червоною смугою, що позначає боєголовку. Вона присутня на фотографіях, опублікованих речником ЦАХАЛ і журналістом YNet.

Своєю чергою Північна Корея традиційно спростувала ці твердження, назвавши "брехнею Заходу".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.