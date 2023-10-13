Ізраїль виявив у ХАМАСу зброю з Північної Кореї. У КНДР назвали це "брехнею"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила у терористів ХАМАС зброю, ймовірно, північнокорейського виробництва. КНДР традиційно спростувала цю інформацію, назвавши її "брехнею Заходу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News , та пресслужбу ЦАХАЛ.

На фотографіях, опублікованих 11 жовтня на сторінці пресслужби ЦАХАЛ в соціальних мережах, солдати вказують на ряд ракетних снарядів, принаймні один з яких, можливо, був вироблений в Північній Кореї.

בימים האחרונים משלימים כוחות ההנדסה במרחב אוגדת עזה את מאמצי תיקון ואיטום הפירצות, לצד סילוק וזיכוי המטענים אשר הוטמנו לאורך הגדר בגבול הרצועה. בימים הקרובים צפויות עבודות נוספות על הגדר >> pic.twitter.com/6WbDuPu7zD — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 11, 2023

Подібні фотографії також опублікував воєнний кореспондент ізраїльського інформаційного агентства Ynet.

"Північна Корея виробляє широкий спектр реактивних гранат для РПГ-7", - розповів Юст Оліманс, автор книги "Збройні сили Північної Кореї" і постійний дописувач NK Pro, зазначивши, що її варіант F-7 можна знайти в кількох близькосхідних країнах з "колишніми зв'язками з КНДР".

За його словами, експортовані ракети часто помічають з характерною червоною смугою, що позначає боєголовку. Вона присутня на фотографіях, опублікованих речником ЦАХАЛ і журналістом YNet.

Своєю чергою Північна Корея традиційно спростувала ці твердження, назвавши "брехнею Заходу".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.