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Ізраїль виявив у ХАМАСу зброю з Північної Кореї. У КНДР назвали це "брехнею"

Ізраїль, П'ятниця 13 жовтня 2023 10:42
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Ізраїль виявив у ХАМАСу зброю з Північної Кореї. У КНДР назвали це "брехнею" Фото: ЦАХАЛ виявив у ХАМАСу зброю з Північної Кореї (twitter.com/IDFSpokesperson)
Автор: Тетяна Степанова

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила у терористів ХАМАС зброю, ймовірно, північнокорейського виробництва. КНДР традиційно спростувала цю інформацію, назвавши її "брехнею Заходу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News, та пресслужбу ЦАХАЛ.

На фотографіях, опублікованих 11 жовтня на сторінці пресслужби ЦАХАЛ в соціальних мережах, солдати вказують на ряд ракетних снарядів, принаймні один з яких, можливо, був вироблений в Північній Кореї.

Подібні фотографії також опублікував воєнний кореспондент ізраїльського інформаційного агентства Ynet.

"Північна Корея виробляє широкий спектр реактивних гранат для РПГ-7", - розповів Юст Оліманс, автор книги "Збройні сили Північної Кореї" і постійний дописувач NK Pro, зазначивши, що її варіант F-7 можна знайти в кількох близькосхідних країнах з "колишніми зв'язками з КНДР".

За його словами, експортовані ракети часто помічають з характерною червоною смугою, що позначає боєголовку. Вона присутня на фотографіях, опублікованих речником ЦАХАЛ і журналістом YNet.

Своєю чергою Північна Корея традиційно спростувала ці твердження, назвавши "брехнею Заходу".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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