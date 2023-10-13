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Израиль обнаружил у ХАМАСа оружие из Северной Кореи. В КНДР назвали это "ложью"

Израиль, Пятница 13 октября 2023 10:42
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Израиль обнаружил у ХАМАСа оружие из Северной Кореи. В КНДР назвали это "ложью" Фото: ЦАХАЛ обнаружил у ХАМАСа оружие из Северной Кореи (twitter.com/IDFSpokesperson)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила у террористов ХАМАС оружие, вероятно, северокорейского производства. КНДР традиционно опровергла эту информацию, назвав ее "ложью Запада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News и прессслужбу ЦАХАЛ.

На фотографиях, опубликованных 11 октября на странице пресс-службы ЦАХАЛ в социальных сетях, солдаты указывают на ряд ракетных снарядов, по крайней мере, один из которых, возможно, был произведен в Северной Корее.

Подобные фотографии опубликовал также военный корреспондент израильского информационного агентства Ynet.

"Северная Корея производит широкий спектр реактивных гранат для РПГ-7", - рассказал Юст Олиманс, автор книги "Вооруженные силы Северной Кореи" и постоянный корреспондент NK Pro, отметив, что ее вариант F-7 можно найти в нескольких ближневосточных странах с "бывшими" связями с КНДР".

По его словам, экспортируемые ракеты часто замечают с характерной красной полосой, обозначающей боеголовку. Она присутствует на фотографиях, опубликованных представителем ЦАХАЛ и журналистом YNet.

В свою очередь Северная Корея традиционно опровергла эти утверждения, назвав "ложью Запада".

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа Северная Корея
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