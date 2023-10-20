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Ізраїль вирішив заблокувати Al Jazeera на території країни, - ЗМІ

Тель-Авів, П'ятниця 20 жовтня 2023 11:00
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Ізраїль вирішив заблокувати Al Jazeera на території країни, - ЗМІ Фото: Ізраїль вирішив заблокувати Al Jazeera на території країни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Ізраїлю вирішив заблокувати катарський телеканал Al Jazeera на території країни. Цьому передувала низка скандалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента ізраїльської державної телекомпанії Kan Аміхая Штайна у Twitter.

"Уряд Ізраїлю схвалює: можна буде закрити офіси Al Jazeera в Ізраїлі, включаючи конфіскацію обладнання мережі", - зазначив журналіст.

За його словами, ізраїльський уряд вважає, що трансляції Al Jazeera загрожують громадянам та армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Що цьому передувало

Після вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїль катарський телеканал Al Jazeera почали звинувачувати у поширенні фейків та пропаганди. Прикладом став вибух на території лікарні "Аль-Ахлі" у Секторі Газа.

Al Jazeera стверджує, що Ізраїль завдав удару по шпиталю, де були сотні цивільних. При цьому трансляція телеканалу зафіксувала виліт ракети з території Гази.

Додамо, що ЦАХАЛ заперечує свою причетність до обстрілу лікарні. Ізраїль заявив про "осічку" ракети "Ісламського джихаду". При цьому, за даними ЦАХАЛу, ракета впала не на лікарню, а на автостоянку поблизу.

Також Ізраїль звинувачує ХАМАС у тому, що бойовики намагаються приховати те, що "насправді сталося" в лікарні, і завищують кількість жертв.

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Ізраїль ХАМАС Сектор Газа
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