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Израиль решил заблокировать Al Jazeera на территории страны, - СМИ

Тель-Авив, Пятница 20 октября 2023 11:00
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Израиль решил заблокировать Al Jazeera на территории страны, - СМИ Фото: Израиль решил заблокировать Al Jazeera на территории страны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Израиля решило заблокировать катарский телеканал Al Jazeera на территории страны. Этому предшествовал ряд скандалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента израильской государственной телекомпании Kan Амихая Штайна в Twitter.

"Правительство Израиля одобряет: можно будет закрыть офисы Al Jazeera в Израиле, включая конфискацию оборудования сети", - отметил журналист.

По его словам, израильское правительство считает, что трансляции Al Jazeera угрожают гражданам и армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Что этому предшествовало

После вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиль катарский телеканал Al Jazeera начали обвинять в распространении фейков и пропаганды. Примером послужил взрыв на территории больницы "Аль-Ахли" в Секторе Газа.

Al Jazeera утверждает, что Израиль нанес удар по госпиталю, где находились сотни гражданских. При этом трансляция телеканала зафиксировала вылет ракеты с территории Газы.

Добавим, что ЦАХАЛ отрицает свою причастность к обстрелу больницы. Израиль заявил об "осечке" ракеты "Исламского джихада". При этом, по данным ЦАХАЛа, ракета упала не на больницу, а на автостоянку поблизости.

Также Израиль обвиняет ХАМАС в том, что боевики пытаются скрыть то, что "в действительности произошло" в больнице, и завышают количество жертв.

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Израиль ХАМАС Сектор Газа
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