Ізраїль вирішив повернутися до смертної кари для терористів

Гвір заявив, що в понеділок він внесе законопроєкт, уже підготовлений його партією "Оцма Єгудіт", на розгляд комісії Кнесету з національної безпеки.

"Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроект", - додав він.

В історії єврейської держави смертну кару застосовували лише двічі, востаннє - у 1962 році, коли було страчено архітектора Голокосту Адольфа Ейхмана.

Смертна кара в Ізраїлі

На початку березня цього року Кнесет Ізраїлю підтримав у попередньому читанні законопроект, яким пропонується запровадити смертну кару для терористів. Однак, документ не пройшов і першого читання.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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