Израиль решил вернуться к введению смертной казни для террористов

Гвир заявил, что в понедельник он внесет законопроект, уже подготовленный его партией "Оцма Иегудит", на рассмотрение комиссии Кнессета по национальной безопасности.

"Я ожидаю, что все члены Кнессета поддержат этот важный законопроект", - добавил он.

В истории еврейского государства смертная казнь применялась лишь дважды, последний раз - в 1962 году, когда был казнен архитектор Холокоста Адольф Эйхман.

Смертная казнь в Израиле

В начале марта этого года Кнессет Израиля поддержал в предварительном чтении законопроект, которым предлагается ввести смертную казнь для террористов. Однако документ не прошел и первого чтения.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.