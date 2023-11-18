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Израиль решил вернуться к введению смертной казни для террористов

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Израиле намерены ввести смертную казнь. В частности, для террористов.

Об этом заявил министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Гвир заявил, что в понедельник он внесет законопроект, уже подготовленный его партией "Оцма Иегудит", на рассмотрение комиссии Кнессета по национальной безопасности.

"Я ожидаю, что все члены Кнессета поддержат этот важный законопроект", - добавил он. 

В истории еврейского государства смертная казнь применялась лишь дважды, последний раз - в 1962 году, когда был казнен архитектор Холокоста Адольф Эйхман.

Смертная казнь в Израиле

В начале марта этого года Кнессет Израиля поддержал в предварительном чтении законопроект, которым предлагается ввести смертную казнь для террористов. Однако документ не прошел и первого чтения. 

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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Израиль