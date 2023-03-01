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В Ізраїлі схвалили законопроект про страту для терористів у попередньому читанні

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Єрусалим, Середа 01 березня 2023 16:33
В Ізраїлі схвалили законопроект про страту для терористів у попередньому читанні Фото: в Ізраїлі схвалили законопроект про смертну кару для терористів у попередньому читанні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльський Кнесет підтримав у попередньому читанні законопроект, яким пропонується запровадити страту для терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Ізраїлю.

За даними відомства, сьогодні, 1 березня, під час голосування пропозицію про страту підтримали 55 депутатів. Дев'ять - проголосували проти.

Тепер документ буде направлено до профільного комітету Кнесету, де його підготують до першого читання.

За інформацією The Jerusalem Post, на голосуванні на знак протесту була відсутня більшість опозиції на чолі з експрем'єром Яїром Лапідом.

У виданні нагадують, що законопроект схвалено для попереднього голосування, незважаючи на висновок генерального прокурора Галі Бахарав-Міари, в якому згадується про "юридичні перешкоди” для розгляду такої пропозиції в парламенті.

Арабська фракція Кнесета Хадаш-Тааль вже оприлюднила заяву, в якій розкритикувала законопроект. На її думку, запровадження страти "перетинає чітку червону лінію в рамках деградації Ізраїлю до повного фашизму".

"Шлях звідси до знищення тих, хто кидає виклик режиму, короткий. Сьогодні це палестинці, завтра це будуть протестувальники на вулицях. Бен-Гвір (Ітамар Бен-Гвір, міністр національної безпеки - ред.) буде легко натискати на курок, коли справа дійде до визначення терориста", - йдеться у заяві фракції.

У чому суть законопроекту

Згідно з текстом документа, той, хто "навмисно або з байдужості завдає смерті громадянинові Ізраїлю, коли це діяння здійснюється з расистських спонукань або ненависті до певної публіки... і з метою завдати шкоди державі Ізраїль та відродженню єврейського народу на його батьківщині", має бути засуджений до страти і лише до неї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що палата представників Білорусі затвердила проект змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за "державну зраду".

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