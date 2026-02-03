Ізраїль відреагував на рішення України визнати КВІР терористичною організацією

Україна визнала КВІР терористичною організацією

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує іранський народ, який готовий боротися за свою свободу.

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни та насильства в регіоні й світі. Україна не забуде жодного з тисяч "Шахедів", які б'ють по наших містах і селах, по наших людях", - сказав президент.

Він підкреслив, що тривають офіційні процедури Європи щодо фіксації КВІР як терористичної організації. За словами Зеленського, Україна пройшла цей шлях, і для Києва це питання закрите.