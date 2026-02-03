UA

Ізраїль відреагував на рішення України визнати КВІР терористичною організацією

Фото: глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Ізраїлі заявили, що високо оцінюють рішення України визнати Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пости в Х глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара і посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.

"Ми високо оцінюємо рішення президента України Володимира Зеленського про визнання Іранської революційної гвардії терористичною організацією. Це важливе дипломатичне і моральне рішення: проти терору. Проти репресій. За свободу", - заявив Саар.

Паралельно Бродський підтвердив, що Україна повідомила Ізраїль про рішення визнати КВІР терористичною організацією.

Він додав, що інформацію Саару передав глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Ми цінуємо це рішення", - резюмував посол.

Україна визнала КВІР терористичною організацією

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує іранський народ, який готовий боротися за свою свободу.

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни та насильства в регіоні й світі. Україна не забуде жодного з тисяч "Шахедів", які б'ють по наших містах і селах, по наших людях", - сказав президент.

Він підкреслив, що тривають офіційні процедури Європи щодо фіксації КВІР як терористичної організації. За словами Зеленського, Україна пройшла цей шлях, і для Києва це питання закрите.

