Израиль отреагировал на решение Украины признать КСИР террористической организацией

Украина признала КСИР террористической организацией

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает иранский народ, который готов бороться за свою свободу.

"Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывалось в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям", - сказав президент.

Он подчеркнул, что продолжаются официальные процедуры Европы по фиксации КСИР как террористической организации. По словам Зеленского, Украина прошла этот путь, и для Киева этот вопрос закрыт.