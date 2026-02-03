Израиль отреагировал на решение Украины признать КСИР террористической организацией

В Израиле заявили, что высоко оценивают решение Украины признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты в Х главы МИД Израиля Гидеона Саара и посла Израиля в Украине Михаила Бродского.
"Мы высоко оцениваем решение президента Украины Владимира Зеленского о признании Иранской революционной гвардии террористической организацией. Это важное дипломатическое и моральное решение: против террора. Против репрессий. За свободу", - заявил Саар.
Параллельно Бродский подтвердил, что Украина уведомила Израиль о решении признать КСИР террористической организацией.
Он добавил, что информацию Саару передал глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Мы ценим это решение", - резюмировал посол.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает иранский народ, который готов бороться за свою свободу.
"Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывалось в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям", - сказав президент.
Он подчеркнул, что продолжаются официальные процедуры Европы по фиксации КСИР как террористической организации. По словам Зеленского, Украина прошла этот путь, и для Киева этот вопрос закрыт.